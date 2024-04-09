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Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

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Kar gibi beyaz perdelere sahip olmak için ev hanımlarının en çok kullandığı yöntemlerin başında karbonat geliyor. Perdeler makine kazanına yerleştirildikten sonra üzerine bir paket karbonat eklenerek yıkanıyor. Karbonat hem perdelerin beyazlamasını hem de varsa perde üzerindeki lekelerin giderilmesini sağlıyor.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları malatya haber mask
Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları malatya haber
Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları malatya haber
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Kar gibi beyaz perdelere sahip olmak için ev hanımlarının en çok kullandığı yöntemlerin başında karbonat geliyor. Perdeler makine kazanına yerleştirildikten sonra üzerine bir paket karbonat eklenerek yıkanıyor. Karbonat hem perdelerin beyazlamasını hem de varsa perde üzerindeki lekelerin giderilmesini sağlıyor.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ev hanımlarının da temizlik telaşı başladı. Camlar ve kapılar siliniyor, odalar süpürülüyor, halılar yıkanıyor. Ev hanımlarının kuşkusuz en büyük çilelerden biri ütü yapmak ve perde yıkamak. Peki, Ramazan Bayramı’nda misafirlerin gözlerini kamaştıracak beyazlıkta perdelere sahip olmak için perde yıkarken nelere dikkat edilmeli? İşte perde yıkamanın püf noktaları.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

TOZ ŞEKER

Kar gibi bembeyaz perdelere sahip olmanın birinci yolu toz şeker. Perdeleri yıkarken çamaşır makinesinin deterjan bölmesine her zaman kullanılan deterjan eklenirken çamaşır makinesine yerleştirilen perdelerin üzerine ise 1 fincan kadar toz şeker eklenir. Toz şeker bir yandan perdeleri beyazlatırken diğer yandan da perdeye sinen kötü kokuların giderilmesini sağlar.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

KAYA TUZU

Birçok faydası bulunan kaya tuzunu perde yıkamada kullanmakta mümkün. Kaya tuzu genellikle perdelerin ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır. Perdelerin yıkanacağı günün bir önceki gecesinde perdeler sökülerek içi su dolu bir leğene konulur. Leğene 1 bardak kadar kaya tuzu dökülür ve perdeler sabaha kadar bu suda bekletilir ardından sabah perdeler çamaşır makinesinde sadece deterjan ile yıkanır.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

BEYAZ SİRKE

Beyaz perdelere sahip olmak için en çok kullanılan yöntemlerden biri de beyaz sirkedir. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne yine normal yıkamada kullanılan deterjan eklenirken, deterjanın üzerine beyaz sirke eklenmesi de perdelerin beyazlamasını sağlayacaktır. Ayrıca perde üzerine çay ve kahve gibi lekeler varsa beyaz sirkenin perdenin üzerine eklenmesinde fayda vardır.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

KARBONAT

Genellikle ev hanımları tarafından beyaz perdelere sahip olmak için en çok kullandığı yöntemlerin başında karbonat gelmektedir. Perdeler makine kazanına yerleştirildikten sonra üzerine bir paket karbonat eklenerek yıkanır. Karbonat hem perdelerin beyazlamasına hem de varsa perde üzerindeki lekelerin giderilmesini sağlamaktadır.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

Beyaz perdelere sahip olmak kadar perdelerin ütülü olmasına özen gösterilmelidir. Genellikle 30 derece sıcaklıkta hassas yıkıma ile yıkanan perdeler, çamaşır makinesinden çıktıktan sonra ıslak ıslak asılması perdelerin kırışmasını engellemektedir.

Ev hanımları bu haber size! İşte perde yıkamanın püf noktaları

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09 Nis 2024 - 11:36 - Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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