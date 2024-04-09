MHP Malatya İl Başkanı Gök’ten bayram mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Gök, yayınladığı mesajda;
“Mübarek bir ay olan Ramazan; nefsin terbiyesiyle birlikte, maddi bir açlık olan bedensel açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayıdır. Hemen ardından idrak ettiğimiz bayram ise gönüllerin birlik, beraberlik, hürmet ve hatırlatmayla coştuğu; küslüklerin ve dargınlıkların kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış, kardeşlik, vuslat iklimidir”
ifadelerini aktardı.
BAYRAMLAR; BARIŞ, KARDEŞLİK VE VUSLAT İKLİMİDİR
Başkan Gök’ün mesajının devamı şöyle:
“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakıp, bayram günlerine ulaşmış olmanın şükrünü yaşıyoruz. Yüce Allah’tan, O’nun rızasını için tuttuğumuz oruçların, samimiyetle gerçekleştirdiğimiz ibadetlerin kabulünü ve geçmiş günahlarımızın affını diliyorum.
Mübarek bir ay olan Ramazan; nefsin terbiyesiyle birlikte, maddi bir açlık olan bedensel açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayıdır. Hemen ardından idrak ettiğimiz bayram ise gönüllerin birlik, beraberlik, hürmet ve hatırlatmayla coştuğu; küslüklerin ve dargınlıkların kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış, kardeşlik, vuslat iklimidir.
Bayramlar; manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıra ve hedeflerimizin nefes aldığı buluşma ve kavuşma sahasıdır. Bununla birlikte İslam dünyası huzura kavuşturulmadıkça sevinçlerimiz buruk, umut ve temennilerimizin bir yanı hep sancılı ve buhranlıdır. Yüce Türk milleti bilmelidir ki; Devletimiz mazlumun her daim yanında, zalimin ise dimdik karşısındadır.
Tüm bu duygu ve düşüncelerle kıymetli hemşehrilerimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyor, her günümüzün bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.