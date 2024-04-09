Malatya’da fırınlar ne kadar hijyenik?

Temel gıda maddelerinden biri olan ekmek zaman zaman fiyatı ile tartışma konusu oluştursa da son zamanlarda başka bir gündem maddesi ile karşımıza çıkıyor. O da ekmeklerin pişirildiği fırınların ne kadar temiz ve hijyenik olduğu.

Birçok ilde Ramazan ayının başında ve bayrama yakın fırınlarda çeşitli denetimler yapılıyor. Ancak Malatya’daki fırınların ne kadar denetlendiği ve burada çalışanların hijyen kurallarına ne kadar uyduğu meçhul.

Sağlıklı ve güvenilir ekmek tüketimi herkesin hakkı. Vatandaşlar genellikle ekmek alırken evine en yakın fırınları tercih ediyor ancak ekmeklerin ne kadar hijyenik bir ortamda üretildiğine dikkat etmiyor.

Fırınların gıda hijyeni, üretim hijyeni, kişisel hijyen, depolama şartları başta olmak üzere birçok açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca fırında çalışan ustaların kılık kıyafetinden, hamur makinelerine kadar birçok malzeme ve ekipmanın temiz olması gerekiyor.

İmalatta çalışanların kafalarında bone, kollarında ise kolluk olması şartı varken Malatya’da bu kurallara ne kadar dikkat ediliyor?

Kaynak: BUSABAH gazetesi