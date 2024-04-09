Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar arife gününde de etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yağışların bayram boyunca devam edeceğini kaydederken yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala bir gün öncesinden vatandaşlar genelde çarşı pazara çıkarak alışveriş yaparlar, tatlı ve şeker alırlar ancak arife gününde etkili olan yağışlar birçok kişiyi mağdur ederken, çoğu vatandaş ise evden çıkmayı düşünmüyor.

Malatya’nın altyapı ve ulaşım konusundaki yetersizliği vatandaşlar için adeta bir eziyet ve yük olmaya devam ediyor. Hem bayram tatili hem de havaların yağışlı olması nedeni ile zaman zaman Çevreyolu’nda trafik aksamaları meydana geliyor.

Bayram nedeni ile tedbirlerin alınacağı ifade edilse de alınan tedbirler yetersiz kalıyor. Aşırı yağışlar nedeni ile çeşitli yerlerde oluşan birikinti ve su göletleri başta vatandaş olmak üzere araçlarında ulaşımına engel teşkil ediyor.