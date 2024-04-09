- Yaşam

Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar arife gününde de etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yağışların bayram boyunca devam edeceğini kaydederken yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi malatya haber mask
Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi malatya haber
Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi malatya haber
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da yaklaşık 2-3 gündür etkili olan yağışlar arife gününde de etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yağışların bayram boyunca devam edeceğini kaydederken yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala bir gün öncesinden vatandaşlar genelde çarşı pazara çıkarak alışveriş yaparlar, tatlı ve şeker alırlar ancak arife gününde etkili olan yağışlar birçok kişiyi mağdur ederken, çoğu vatandaş ise evden çıkmayı düşünmüyor.

Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

Malatya’nın altyapı ve ulaşım konusundaki yetersizliği vatandaşlar için adeta bir eziyet ve yük olmaya devam ediyor. Hem bayram tatili hem de havaların yağışlı olması nedeni ile zaman zaman Çevreyolu’nda trafik aksamaları meydana geliyor.

Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

Bayram nedeni ile tedbirlerin alınacağı ifade edilse de alınan tedbirler yetersiz kalıyor. Aşırı yağışlar nedeni ile çeşitli yerlerde oluşan birikinti ve su göletleri başta vatandaş olmak üzere araçlarında ulaşımına engel teşkil ediyor.

Çamur, trafik, su göletleri Arife günü de manzara değişmedi

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Busabah gazetesi, malatya busabah gazetesi, arife günü, Yağış, Bayram, Ramazan Bayramı, Trafik, Ulaşım, altyapı, Çevreyolu

09 Nis 2024 - 11:16 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL