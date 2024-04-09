Diyarbakır’ın 5 ilçesi için uyarı yapıldı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Topyolu bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Çavlı, 15 Temmuz, Bahçedere, Çelebi, Baltacı, Değirmenli, Bağlarbaşı, Yeşiltepe, Ulubaş, Pekmezciler, Kırkpınar, Bozoba, Kelekçi, Yeşilsırt, Yokuşlu, Biçer, Gelincik, Kurudere, Boğazköy, Kurşunlu, Koruköy, Boğaz, Gündoğuran, Yukarıhaydan, Kırkkuyu, Bahşilar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Medya, Seyrantepe Sanayi bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.