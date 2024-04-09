Malatya ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri 9 Nisan 2024

Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürecek. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşti ve son iftar ise 9 Nisan 2024 Salı günü (bugün) yapılacak. Peki, Doğu Anadolu Bölgesinde oruç hangi saatlerde açılacak? İşte Doğu Anadolu’daki şehirlerde bugünkü iftar saatleri:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre bölgede, 9 Nisan 2024 tarihinde oruçlar şu saatte açılacak:

“Malatya-19:04

Elâzığ-19:01

Erzincan-19:01

Erzurum-18:54

Tunceli-19:00

Kars-18:46

Iğdır-18:43

Ardahan-18:49

Van-18:44

Bingöl-18:56

Hakkâri-18:42

Bitlis-18:49

Ağrı-18:47

Muş- 18:52”