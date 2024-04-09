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Malatya ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri 9 Nisan 2024

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Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürecek. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşti ve son iftar ise 9 Nisan 2024 Salı günü (bugün) yapılacak.

Malatya ve Doğu Anadolu’da iftar saatleri 9 Nisan 2024 malatya haber mask
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Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürecek. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşti ve son iftar ise 9 Nisan 2024 Salı günü (bugün) yapılacak. Peki, Doğu Anadolu Bölgesinde oruç hangi saatlerde açılacak? İşte Doğu Anadolu’daki şehirlerde bugünkü iftar saatleri:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre bölgede, 9 Nisan 2024 tarihinde oruçlar şu saatte açılacak:
“Malatya-19:04
Elâzığ-19:01
Erzincan-19:01
Erzurum-18:54
Tunceli-19:00
Kars-18:46
Iğdır-18:43
Ardahan-18:49
Van-18:44
Bingöl-18:56
Hakkâri-18:42
Bitlis-18:49
Ağrı-18:47
Muş- 18:52”
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09 Nis 2024 - 11:02 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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