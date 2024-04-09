9 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 9 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
9 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Ezgi Eczanesi
Fırat Mahallesi Hastane Caddesi no:60/b eski devlet hastanesi karşısı
24 saat açık
Özlem Eczanesi
İnönü Caddesi kapalı çarşı yanı
24 saat açık
Utku Eczanesi
Yaşam merkezi arkası Hava Lojmaları girişi Neşvem Cafe karşısı
24 saat açık
Mert Eczanesi
Atatürk Mahallesi Şehit Engin Akın Sokak No:5/A (Yeşiltepe Tektut Cami Karşısı) Yeşilyurt/Malatya
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Adres Alacakapı Mahallesi benzinlik caddesi
24 saat açık
Nisa Eczanesi
Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe Caddesi Çarşamba Pazarı Sokağı Sonu
24 saat açık
Orhanoğlu Eczanesi
Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi 14/D İnderesi 5.Bölge Toki Battalgazi / Malatya
24 saat açık
Güngör Eczanesi
Fahri Kayahan bp petrol karşı girişi Çarşı market yanı Güngör Caddesi Karakavak
24 saat açık
Yıldız Eczanesi
Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Tecde Sağlık Ocağı Karşısı (Ciğerci Ayhan Yanı) 201 A Yeşilyurt Malatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.