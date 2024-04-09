Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol ilçelerini uyararak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya (Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol), Elazığ (Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice) ve Bingöl'ün (Genç, Solhan) güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir”

ifadelerini bildirdi.

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerinden orta kuvvette, yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı da yapan Meteoroloji,

“Yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya (Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol), Elazığ (Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice) ve Bingöl'ün (Genç, Solhan) güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar erimeleri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ifadelerine yer verdi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bildirdiği hava tahmin raporuna göre, merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.