- Yaşam

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol ilçelerini uyararak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı malatya haber mask
Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı malatya haber
Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol ilçelerini uyararak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya (Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol), Elazığ (Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice) ve Bingöl'ün (Genç, Solhan) güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir”

ifadelerini bildirdi.

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerinden orta kuvvette, yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

Kuvvetli yağış uyarısı da yapan Meteoroloji,

“Yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya (Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol), Elazığ (Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice) ve Bingöl'ün (Genç, Solhan) güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar erimeleri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bildirdiği hava tahmin raporuna göre, merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:
Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Meteoroloji Malatya’nın 5 ilçesini uyardı

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, malatya hava durumu, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, doğanşehir, yeşilyurt, Pütürge, kale, doğanyol, Yıldırım, Sel, dolu yağışı, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, uyarı, Yağış

09 Nis 2024 - 10:34 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL