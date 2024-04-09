Boşandığı karısını sırtından bıçakladı Konteyner kentte eski koca dehşeti

Malatya'da İkizce Konteyner Kent'te eski koca dehşeti yaşandı. Boşandığı eski karısına şiddet uygulayan ve sırtından bıçaklayan şahsın 80 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Konteyner Kent'te meydana geldi. Saat 21.30 sıralarında yaşanan olayda korku dolu anlar yaşandı.

Konteyner kentte yaşanan olayda bir kadın şiddete uğradı. 46 yaşındaki N.A., boşanmış olduğu eski kocası 46 yaşındaki G.A.'nın saldırısına maruz kaldı. Olayın nasıl geliştiğine ilişkin detaylar öğrenilemezken N.A.'nın eski kocası tarafından sırt ve kulak kısmından yüzeysel olarak bıçaklandığı bildirildi.

Şüpheli şahıs olayda kullanmış olduğu suç aleti ile yakalanarak kendisiyle ilgili tahkikata başlandı. Şüpheli G.A.'nın 80 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaralı kadın ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.