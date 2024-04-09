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Otomobil kazası: Araç kağıt gibi ezildi, 4 kişi yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Özerli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç adeta kağıt gibi ezilirken, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Otomobil kazası: Araç kağıt gibi ezildi, 4 kişi yaralandı mask
Otomobil kazası: Araç kağıt gibi ezildi, 4 kişi yaralandı
Otomobil kazası: Araç kağıt gibi ezildi, 4 kişi yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Özerli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç adeta kağıt gibi ezilirken, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Otomobil kazası: Araç kağıt gibi ezildi, 4 kişi yaralandı

Kaza, Dörtyol ilçesinin Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Payas istikametinden Dörtyol istikametine seyir halinde olan Ö.Ö. yönetimindeki 31 SK 618 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Otomobil kazası: Araç kağıt gibi ezildi, 4 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, aracının adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının ise hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Otomobil kazası: Araç kağıt gibi ezildi, 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Dörtyol, kaza, trafik kazası, yaralı, soruşturma

09 Nis 2024 - 00:21 - Asayiş

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