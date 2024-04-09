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Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Ziya Gökalp Mahallesi Behram Paşa Sokak'ta bulunan 30 yıllık metruk bir ev, bitişiğindeki evin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü mask
Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü
Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Ziya Gökalp Mahallesi Behram Paşa Sokak'ta bulunan 30 yıllık metruk bir ev, bitişiğindeki evin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü

Olay, iftar vaktinde meydana geldi. Sokaktaki 30 yıldır boş olan iki katlı müstakil ev aniden çöktü ve yan tarafındaki ev zarar gördü. Polis ve zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiği belirtildi. Yaralanan olmazken, zarar gören evin ve metruk yapının çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü

Olayı yaşayan ev sakini Aynur İlhan, metruk evin acilen yıkılması çağrısında bulunarak, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü

Mahalle muhtarı Muhsin Sanay ise, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, tarihi yapıların tehlike oluşturduğunu dile getirdi ve yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 00:17 - Asayiş

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