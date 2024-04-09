Diyarbakır Sur'da 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki eve çöktü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Ziya Gökalp Mahallesi Behram Paşa Sokak'ta bulunan 30 yıllık metruk bir ev, bitişiğindeki evin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Olay, iftar vaktinde meydana geldi. Sokaktaki 30 yıldır boş olan iki katlı müstakil ev aniden çöktü ve yan tarafındaki ev zarar gördü. Polis ve zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiği belirtildi. Yaralanan olmazken, zarar gören evin ve metruk yapının çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Olayı yaşayan ev sakini Aynur İlhan, metruk evin acilen yıkılması çağrısında bulunarak, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Mahalle muhtarı Muhsin Sanay ise, benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, tarihi yapıların tehlike oluşturduğunu dile getirdi ve yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı