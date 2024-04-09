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Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Van karayolunda yaşanan heyelan faciaya yol açabilirdi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar, dakikalarla kaya parçalarının altında kalmaktan kurtulurken, büyük bir faciadan dönüldü.

Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü mask
Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü
Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Van karayolunda yaşanan heyelan faciaya yol açabilirdi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar, dakikalarla kaya parçalarının altında kalmaktan kurtulurken, büyük bir faciadan dönüldü.

Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü

Olay, Yüksekova-Van karayolunun Yeni Köprü mevkiinde gerçekleşti. Ara ara yaşanan heyelanlar nedeniyle karayoluna inen dev kaya parçaları tehlike saçmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir heyelanda kaya parçaları yolu tamamen kapatmış, bir araç zarar görmüş ve sürücü yaralanmıştı. Bu olayın ardından, bölgede aylardır nöbet tutan Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, kaya parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açmıştı.

Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü

Bugün akşam saatlerinde aynı noktada araçlar geçerken bir kez daha heyelan yaşandı. Ancak bu sefer, araçlar dakikalarla kurtuldu ve faciadan dönüldü. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler bölgede çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, nöbetlerine devam ederek bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü

Yaşanan bu olay, bölgedeki heyelan riskinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bölgede yaşanan heyelanları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Heyelan tehlikesi: Araçlar faciadan döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 00:12 - Gündem

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