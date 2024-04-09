Akaryakıt yüklü tanker devrildi, otoyolda alev topları yükseldi

Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında akaryakıt yüklü bir tanker devrildi ve ardından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.
Kaza, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tanker ile meydana geldi. Tankerin yol kenarında devrilmesiyle birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Otoyolda yaşanan bu olay nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.