Akaryakıt yüklü tanker devrildi, otoyolda alev topları yükseldi

Adana'da, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında akaryakıt yüklü bir tanker devrildi ve ardından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Kaza, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tanker ile meydana geldi. Tankerin yol kenarında devrilmesiyle birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Otoyolda yaşanan bu olay nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı