Saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında, saman balyalarının istiflendiği alanda yangın çıktı. İddiaya göre, yangının sebebi yıldırım düşmesi olarak belirtiliyor.
Yangın kısa sürede büyürken, Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.
Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangının büyümesi önlenmeye çalışılıyor.
Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının nedeni ve çıkışıyla ilgili detaylı inceleme yapılacağı belirtiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.