- Asayiş

Otluk yangını korkuttu

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Hatay'ın Belen ilçesinde otoban yolu girişinde çıkan çalılık ve otluk alan yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otluk yangını korkuttu mask
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Hatay'ın Belen ilçesinde otoban yolu girişinde çıkan çalılık ve otluk alan yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otluk yangını korkuttu

Hatay'ın Belen İlçesi, Şekere Otoban yolu girişindeki çalılık ve otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Belen, otoban yolu, çalılık, otluk, yangın, itfaiye, soğutma çalışmaları

08 Nis 2024 - 23:49 - Asayiş

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