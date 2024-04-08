Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

4 Bakanlık, CİMER, TOKİ, Valilik: Hiçbiri cevap veremedi Malatyalı depremzedenin kendi malıyla imtihanı

Malatya’da Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm kapsamında bulunan TOKİ’lerde hak sahibi olmak için savaşan bir vatandaşın trajikomik hikayesi hayret ettirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında projeye dahil edilen kendi arsasının karşılığında sadece eşi ve çocuklarıyla borçlu da olsa sığınacak bir ev isteyen vatandaşın talebi CİMER’e, TOKİ’ye, Malatya Valiliğine, 4 bakanlığa kadar gitti ancak ne bir cevap geldi ne de bir çıkış yolu gösterildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19836300/4-bakanlik-cimer-toki-valilik-hicbiri-cevap-veremedi-malatyali-depremzedenin-kendi-maliyla-imtihani



Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk ağır yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 7 yaşlarındaki bir çocuk bahçede oyun oynarken su kuyusuna düştü. Ağır yaralan çocuk yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulduğu öğrenilirken aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19835058/malatyada-su-kuyusuna-dusen-cocuk-agir-yaralandi



Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi

Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Yetkililer trafikte seyreden araçlar için sık sık uyarılarda bulunsa da Ramazan Bayramı öncesinde bazı kazaların meydana geldiği görüldü. Malatya şehir merkezinde ise bayram yoğunluğu arttı, trafikte bitmek bilmeyen kuyruklar oluştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19832734/burasi-istanbul-degil-malatya-bayram-oncesinde-malatya-trafigi-kilitlendi



Meteorolojiden bayram öncesi Malatya’ya uyarı

Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği, yağışların Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerinden orta kuvvette, yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19828879/meteorolojiden-bayram-oncesi-malatyaya-uyari



Bülbüloğlu, BUSABAH’a konuştu “Boykota kadar gidebilir”

1 Nisan itibariyle çimento ve çimento ürünlerine yüzde 30 civarında bir zam geldiğine dikkat çeken İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, seçimin hemen ertesi günü yüzde 30 zam yapılmasını kabul etmediklerini belirterek, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19831215/bulbuloglu-busabaha-konustu-boykota-kadar-gidebilir



Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük resmi tatil ilan edilirken hangi kurum ve kuruluşların kapalı olacağı da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 ve 9 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli olacağını açıkladı. Peki tatil boyunca hangi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19829936/malatyada-resmi-tatilde-hangi-kurumlar-kapali-olacak



MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor?

Ramazan Bayramı nedeni ile şehirlerarası otobüslerde doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığına dikkat çeken şehirlerarası otobüs firması çalışanı Emre Çamlı, arefe gününde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını beklediklerini ifade etti. Şahin, “Bayram nedeni ile sefer sayılarımızı artırdık. Hem gündüz hem de gece seferlerimiz mevcut. Şu anda Malatya’dan giden vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sivas ve Elazığ illerine bilet alıyorlar” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19831024/mastide-bayram-yogunlugu-vatandas-en-cok-hangi-illere-gidiyor



20 yıllık aşk!

Deprem sürecinde muhtarların çok büyük görevler üstlendiğine dikkat çeken Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, deprem sürecinde çadır, gıda, su ihtiyacı olan insanlara her türlü yardımı muhtarların temin ettiğini kaydetti. Türkoğlu, “Bu süreçte ikili ilişkileri biz sağladık. Vatandaşlara verilecek yardımları gerekli kuruluşlardan talep ederek, vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte iyi bir çalışma sergilediğimiz için vatandaşlar da bize hoşgörü gösterdi ve tekrar muhtar seçti” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19830888/20-yillik-ask