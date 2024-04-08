Uzman isim açıkladı: Güneş tutulması depremi tetikler mi?

Bu yılın ilk Güneş tutulması tam Güneş tutulması şeklinde olarak gerçekleşti. Yaşanan bu tutulma dünyanın bazı noktalarından gözlemlenirken, vatandaşlarda ise bu olayın depremleri tetikleyip tetiklemeyeceği konusu endişe oluşturdu. Uzman isim, “Mikron ölçekte dahi oynatamaz” diyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

İki kez ayrı zamanlarda gerçekleşecek olan tutulmanın ilki tam Güneş tutulması şeklinde, ikincisi ise halkalı Güneş tutulması olacak. 2024’ün ilk Güneş tutulması bugün yaşandı.

TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLENEMEDİ

Türkiye’den görülemeyen tutulma en net Amerika Kıtası’ndan izlenebildi. Tam Güneş tutulması Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebildi.

PEKİ, DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Güneş tutulmasının depremi tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusuyken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Öğüt,

“Güneş tutulması ve ay tutulmasının doğrudan depremle ilişiği yoktur. Güneş ve ay tutulmasındaki manyetik etki 30 ila 70 km kalınlıktaki ve 2.7 yoğunluğa sahip ayrıca katrilyonlarca metreküp ağırlığa sahip litosfer, yani yer kabuğunu doğrudan yerinden mikron ölçekte dahi oynatamaz. Bu mümkün değil”

sözlerini aktardı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN ÖRNEKLERE CEVAP

Baturhan Öğüt,

“Geçmişte bu tutulmalardan önce ya da sonra meydana gelmiş depremlerin hepsi denk geliştir. Çünkü her an her dakika, saniye, salise, saat ya da her hangi bir zaman dilimi içerisinde deprem olma olasılığı %90'dır. Ortalama 7,0 büyüklüğünde bir depremin olması için 200 km uzunlukta ve 20 ila 25 km genişlikte 16 km derinlikte bir fayın kırılması lazım, bu da yaklaşık olarak 200 trilyon metreküp bir ağırlığın yerinden oynaması demek. Kaldı ki bu ağırlığı yerinden oynatabilecek bir güç yoktur. Saygı ve sevgiyle Bilimle kalın. Not: Güneş tutulmasını keyifle izleyebilirsiniz”

ifadelerine yer verdi.