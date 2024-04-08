Minibüste tıka basa doldurulan 26 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonlar kapsamında bir minibüsü durdurarak içerisinde tıka basa doldurulmuş 26 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

5 Nisan günü saat 04.30 sıralarında Serinyol Mahallesi'nde tespit edilen minibüs durduruldu. Araç içerisinde illegal yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 26 Suriye uyruklu şahıs bulunuyordu. Kaçak göçmenler, minibüse tıka basa bindirilmiş şekilde yakalandı.

Olayın organizatör şüphelileri M.S. ve S.N., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara devam edeceğini belirtti. Göçmen kaçakçılığı gibi insan ticareti suçlarının önlenmesi ve sorumlularının adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı