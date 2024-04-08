- Spor

Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı mask
Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray'da, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Trendyol Süper Lig, Corendon Alanyaspor, deplasman, hazırlık, antrenman, idman, okan buruk, maç, spor

08 Nis 2024 - 22:37 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL