Hamile genç kadın, sokak ortasında ağabeyi tarafından öldürüldü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde gerçekleşen bir olayda, 2,5 aylık hamile olan genç kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla kafasından vurularak öldürüldü.

20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı ile kaçarak Mersin'e gelmişti. Mersin'de eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın, resmi olarak evlenerek yeni bir yuva kurmuştu.

Bugün yaşanan olayda, Besra Kırmızı, eltisi ile sağlık ocağından dönerken aniden ortaya çıkan ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vurularak öldürüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren genç kadının ağabeyi ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Besra Kırmızı'nın eltisi ve kocası, cinayeti duyup bölgeye geldiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın arka planı ve motivasyonuyla ilgili detaylar ise henüz netlik kazanmamış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı