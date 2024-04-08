4 Bakanlık, CİMER, TOKİ, Valilik: Hiçbiri cevap veremedi Malatyalı depremzedenin kendi malıyla imtihanı

Malatya’da Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm kapsamında bulunan TOKİ’lerde hak sahibi olmak için savaşan bir vatandaşın trajikomik hikayesi hayret ettirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında projeye dahil edilen kendi arsasının karşılığında sadece eşi ve çocuklarıyla borçlu da olsa sığınacak bir ev isteyen vatandaşın talebi CİMER’e, TOKİ’ye, Malatya Valiliğine, 4 bakanlığa kadar gitti ancak ne bir cevap geldi ne de bir çıkış yolu gösterildi.

TEK ŞART 150 METREKAREYDİ ANCAK…

Malatya’da 2021 yılında yapımına başlanan Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm kapsamında bulunan TOKİ’ler birkaç ay önce teslim edildi. Bu konutlar için hak sahibi olmak adına projede geçen şart, kentsel dönüşüm alanına giren yerlerde kişilerin 150 metrekare ev ya da arsa sahibi olmasıydı. Ancak bazı kişilerin arsa veya evi 130 metrekare gibi sınır bir noktada kaldı ve hak sahibi olamadılar.

HEM ARSADAN OLDU HEM PARASINI ALAMADI

Abdullah Tutak isimli hak sahibi olmak isteyen vatandaşın mağduriyeti de tam da buydu. Tutak’ın projeye dahil olan alana alınan arsası 130 metrekareydi. Sadece 20 metrekare ile hak sahipliğini kaçırmıştı ancak arsa bedelini alacaktı. Fakat hem arsasından oldu hem de parasını alamadı.

6 ŞUBAT’TA EVLERİNDEN OLDULAR

Öte yandan yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerinde Abdullah Tutak ve ailesi evlerinden oldu. Tutak, artık en azından bir daire almayı umut ediyordu ve aklına gelen tüm yollara başvurdu. En sonunda çare bulamayan Abdullah Tutak, CİMER’e yazarak bir çözüm bekledi.

“PARA YERİNE BORÇLU DAİRE VERİLSİN RAZIYIZ”

CİMER’e bir talep dilekçesi yazan Tutak, Malatya Şehit Fevzi Kentsel Dönüşüm TOKİ Projesi’nde 130m2 arsalarının olduğunu, Bakanlığın projede 150m2 altında kalanlara ev vermediğini, arsa bedeli para verileceğini bildirdiğini açıkladı.

Abdullah Tutak, eşi ve iki çocuğuyla depremden sonra evsiz kaldıklarını ifade ederek,

“Mağduruz. Arsa karşılığında para yerine borçlu da olsa ev istiyoruz. Bunun için birçok yerle görüştüm, kimse yardımcı olmuyor. Benim arsa paramı peşinat sayıp ev vermiyorlar. Burada birçok daire boş, depremzedelere verileceği söylendi. Biz depremzede değil miyiz? Hakkımız varken mağdur ediliyoruz”

sözlerini aktardı.

Tutak, Bakanlığın 150 m2 bedelini düşürmesini, 130 m2'ye de ev verilmesini talep etti ve,

“Arsamız gitti, ortada kaldık. Para yerine borçlu daire verilsin razıyız”

dedi.

7 KURUMA GİTTİ, ÇÖZÜM BULUNAMADI

CİMER’e gönderilen bu talep TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı kurumlara gönderildi ancak bir çözüm bulunamadı. Şimdi gözler Malatyalı bir depremzedenin başını sokacağı bir daireye kavuşması için nasıl bir çözüm yolu bulunacağında…