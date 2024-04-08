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İki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı.

İki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı mask
İki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı.

İki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

İlk kaza, Derebucak ilçe girişinde gerçekleşti. Beyşehir-Antalya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Diğer bir kaza ise Beyşehir-Hüyük kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. Olayların detayları ve kazaların nedenleri henüz netlik kazanmamış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Nis 2024 - 21:56 - Gündem

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