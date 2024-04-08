İki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı.
İlk kaza, Derebucak ilçe girişinde gerçekleşti. Beyşehir-Antalya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Diğer bir kaza ise Beyşehir-Hüyük kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. Olayların detayları ve kazaların nedenleri henüz netlik kazanmamış durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.