Boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde dün meydana gelen bir olayda, boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki İsmail Yılmaz tutuklandı.

Olayın detaylarına göre, İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında kurşunlarla saldırdı. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Kaçan İsmail Yılmaz, polis ekiplerince evinde bulundu. Ancak kendisini yakalamaya çalışan polislere direnince yaşanan arbedede kendisine ateş etti ve yaralandı. Ardından gözaltına alınarak tedavi altına alındı.

Bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen İsmail Yılmaz, adli sürecin devam etmesi bekleniyor.

Bu üzücü olay, aile içi şiddetin vahim sonuçlarına bir örnek olarak kayda geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı