Hamileler için sağlıklı Ramazan Bayramı için öneriler

Ramazan Bayramı, muhteşem tatlılar ve ikram yemekleri ile dolu sofraların kurulduğu, sevdiklerin ziyaret edildiği özel bir zaman dilimi. Ancak, bu bayramda özellikle hamilelerin sağlık açısından bazı önlemler alması gerekiyor.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, hamileler için bayramda dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi. Kavak,

"En güzel geleneklerimizden biri olan bayram kutlamasını sağlıkla ve huzurla geçirmek için anne adayları bazı küçük önlemler almalı."

dedi.

Kavak'ın önerileri şu şekilde:

Aile ziyaretleri sırasında kolonya sürmek, ortamı havalandırmak ve maske takmak gibi hijyen önlemlerine dikkat etmek,

Abartıya kaçmadan tatlı tüketmek ve sütlü tatlıları tercih etmek,

Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak ve özellikle 11-14 saatleri arasında güneşe çıkmamak.

Kavak, ayrıca hamilelerin bayram ziyaretlerine giderken çantalarında kolonya bulundurmalarını ve doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmamalarını önerdi.

Hamilelerin bayramı tatil beldelerinde geçireceklerini belirten Kavak, sağlıklı beslenme ve güneşten korunma konularında da tavsiyelerde bulundu.

Bu önerilerle, hamilelerin sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı