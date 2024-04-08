Kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde yaşanan bir olayda, 72 yaşındaki Cemal Babayiğit isimli bir adam, ailesinin geçimini sağlamak için sabah saatlerinde dağa pancar toplamak için çıktı. Ancak, ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Babayiğit, yaklaşık 70 metrelik bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay Han köyünde meydana geldi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Babayiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cemal Babayiğit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.