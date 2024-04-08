Kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde yaşanan bir olayda, 72 yaşındaki Cemal Babayiğit isimli bir adam, ailesinin geçimini sağlamak için sabah saatlerinde dağa pancar toplamak için çıktı. Ancak, ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Babayiğit, yaklaşık 70 metrelik bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Han köyünde meydana geldi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Babayiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cemal Babayiğit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı