Malatyalılara çağrı: “Konteyner çarşılardan alışveriş yapın”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ramazan Bayramı arefesinde vatandaşlara seslenerek,

“Tüm Malatyalara çağrıda bulunuyorum; konteyner çarşılardan gelip alışveriş yapsınlar, Malatya alışveriş yapsınlar”

dedi.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,

“Malatya bizim, gidecek başka bir yerimiz yoktur. Ticareti ayağa kaldırırsak, Malatya’yı da ayağa kaldırırız. Bu hepimizin boynunun borcu. Bunu el birliği ile yapacağız”

dedi.



MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ramazan Bayramı öncesinde esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.



6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerlerde faaliyet gösteren esnafların zor durumda olduğunu, halen konteyner bekleyen esnafların da bulunduğunu belirten MESOB Başkanı Keskin, en büyük beklentilerinin Malatya Çarşısı’nın ne kısa sürede bitirilerek teslim edilmesi olduğunu belirtti.

“BU SAATTEN SONRA MALATYA’DA YAPILMASI GEREKEN TEK KONU…”

Seçim sürecinin bittiğini hatırlatarak, asıl ve değişmeyecek gündemin deprem ve deprem yaralarının sarılması olması gerektiğine işaret eden Keskin,

“31 Mart yerel seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 6 Şubat’tan sonra 2 tane seçim geçirdik. Milletin iradesi sandığa yansımıştır. Bu saatten sonra Malatya’da yapılması gereken tek konu depremin yaralarının sarılmasıdır. Malatya’nın asıl gündemi depremdir”

dedi.

“MALATYA’YI EL BİRLİĞİ İLE AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Birlik ve beraberlik içinde Malatya’nın ayağa kaldırılacağına belirten Keskin,

“Depremde çökmüş olan Malatya’yı el birliği ile ayağa kaldırmaya çalışacağız. Cenab-ı Allah bir daha böyle afet yaşatmasın. Tüm Malatyalara çağrıda bulunuyorum; konteyner çarşılardan gelip alışveriş yapsınlar, Malatya alışveriş yapsınlar. Malatya’yı ayağa kaldırmak için esnafı ile idarecisi ile Valiliği ile belediyeleri ile Hükûmeti ve bakanları ile hep birlikte mücadele vereceğiz. Başka bir çare var mı? Herkes elinden geldiği kadar mücadele edecek, Malatya’yı ayağa kaldıracağız. Esnafı aya kaldıramazsak, ticareti ayağa kaldıramazsak Malatya’yı ayağa kaldıramayız. Bütün idareciler böyle düşünsünler. Bir an önce ticareti ayağa kaldıralım, bir an önce milletin karnını duyuralım, milleti mutlu edelim, Malatya ayağa kalkar. Malatya bizim, gidecek başka bir yerimiz yoktur. Ticareti ayağa kaldırırsak, Malatya’yı da ayağa kaldırırız. Bu hepimizin boynunun borcu. Bunu el birliği ile yapacağız”

şeklinde konuştu.

Esnaflar, Başkan Keskin’e teşekkür ederek,

“Her zaman hem esnafın hakkını hem de Malatya’nın hakkını savunuyorsunuz. Depremden beri hiç sahadan ayrılmadınız”

dediler.

Kaynak: BÜLTEN