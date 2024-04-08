- Asayiş

Dolu yağışı 10 santimi buldu: Malatya’ya geliş kapandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaklaşık 1 kilometrelik bölümde dolu yağışı etkili oldu. Hemen hemen 10 santim yağan dolu nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik Malatya istikametine bir süre kapandı.

Dolu yağışı 10 santimi buldu: Malatya’ya geliş kapandı malatya haber mask
Dolu yağışı 10 santimi buldu: Malatya’ya geliş kapandı malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaklaşık 1 kilometrelik bölümde dolu yağışı etkili oldu. Hemen hemen 10 santim yağan dolu nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik Malatya istikametine bir süre kapandı.

Dolu yağışı 10 santimi buldu: Malatya’ya geliş kapandı

Kayseri'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Malatya karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kayseri-Malatya karayolu Emegil mevkiinde yaklaşık 1 kilometrelik bölümde dolu yağışı etkili oldu.

Dolu yağışı 10 santimi buldu: Malatya’ya geliş kapandı

Yaklaşık 10 santim yağan dolu nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik Malatya istikametine bir süre kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma yeniden açılırken, emniyet ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, malatya asayiş, Kayseri-Malatya karayolu, Busabah gazetesi, busabah gazetesi malatya, dolu yağışı, maddi hasar, trafik kazaları, Trafik, Ulaşım

08 Nis 2024 - 21:09 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL