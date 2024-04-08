Dolu yağışı 10 santimi buldu: Malatya’ya geliş kapandı

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaklaşık 1 kilometrelik bölümde dolu yağışı etkili oldu. Hemen hemen 10 santim yağan dolu nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik Malatya istikametine bir süre kapandı.
Kayseri'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Malatya karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kayseri-Malatya karayolu Emegil mevkiinde yaklaşık 1 kilometrelik bölümde dolu yağışı etkili oldu.
Yaklaşık 10 santim yağan dolu nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik Malatya istikametine bir süre kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma yeniden açılırken, emniyet ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.