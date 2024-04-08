Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Tepe Mahallesi'nde yaşanan trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hafif ticari aracın çarpmasıyla gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yayının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın ani bir şekilde yayaya çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan yayıcı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hemen yerden kaldırıldı.

Yaralanan kişi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması ve yayaların da güvenli geçiş yerlerini tercih etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı