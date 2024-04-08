- Gündem

Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Tepe Mahallesi'nde yaşanan trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hafif ticari aracın çarpmasıyla gerçekleşti.

Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu mask
Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu
Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Tepe Mahallesi'nde yaşanan trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya hafif ticari aracın çarpmasıyla gerçekleşti.

Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu

Alınan bilgilere göre, olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yayının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın ani bir şekilde yayaya çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan yayıcı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hemen yerden kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu

Yaralanan kişi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması ve yayaların da güvenli geçiş yerlerini tercih etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Yolun karşısına geçmek isterken az daha canından oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Karakoçan, Tepe Mahallesi, trafik kazası, yaya, kaza, yaralı

08 Nis 2024 - 20:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL