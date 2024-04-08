Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı