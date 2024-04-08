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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trabzonspor, Trendyol Süper Lig, sivasspor, maç, spor, antreman, Abdullah Avcı

08 Nis 2024 - 20:40 - Spor

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