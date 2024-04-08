Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7 Nisan tarihinde İskenderun'da durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada neticesinde, 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.