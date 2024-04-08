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300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi mask
300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7 Nisan tarihinde İskenderun'da durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada neticesinde, 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, kaçak makaron, Hatay, İskenderun, arama

08 Nis 2024 - 20:37 - Asayiş

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