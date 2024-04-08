Asayiş uygulaması: 2 bin 445 kişi sorgulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında önemli sonuçlar elde etti. 6 Nisan tarihinde yapılan operasyon kapsamında, 2 bin 445 kişi, 967 araç ve 422 motosiklet detaylı bir şekilde sorgulandı.
Yapılan kontroller neticesinde, aranan suçluların peşine düşen ekipler, 8 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafik güvenliğini tehlikeye attığı için trafikten men edildi.
Denetimler esnasında yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Bunlar arasında 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin bulunuyordu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, bölgede huzur ve güvenin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Emniyet güçlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yürüttüğü çalışmalar, toplumun destek ve takdirini kazanmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.