Asayiş uygulaması: 2 bin 445 kişi sorgulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında önemli sonuçlar elde etti. 6 Nisan tarihinde yapılan operasyon kapsamında, 2 bin 445 kişi, 967 araç ve 422 motosiklet detaylı bir şekilde sorgulandı.

Yapılan kontroller neticesinde, aranan suçluların peşine düşen ekipler, 8 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafik güvenliğini tehlikeye attığı için trafikten men edildi.

Denetimler esnasında yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Bunlar arasında 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin bulunuyordu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, bölgede huzur ve güvenin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Emniyet güçlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yürüttüğü çalışmalar, toplumun destek ve takdirini kazanmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı