Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şube Başkanı Arif Aksoğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şube Başkanı Arif Aksoğan Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı Aksoğan, “Malatya Eğitim Vakfı olarak, eğitim ve öğrenimin ışığında daha güçlü bir toplum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim." İfadelerini kullandı.

Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şube Başkanı Arif Aksoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoğan, bayramın tüm İslam Âleminde sevgi, hoşgörü ve birlik beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bizler için manevi bir atmosferin hâkim olduğu Ramazan ayının sonunda bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutsal günlerde, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir yaşamı hedefliyoruz. Ramazan Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve sevginin en güzel örneklerinin sergilendiği bir zaman dilimi. Bu mübarek günlerde, toplumumuzun her kesimiyle dayanışma içinde olmalı, kardeşlik duygularımızı en üst seviyede yaşamalıyız. Bayramlar sosyal ve manevi hayatımıza büyük katkı sağlayan çok önemli günlerdir. Cömertliğin, misafirperverliğin zirveye ulaştığı bugünlerde barış, sevgi ve kardeşliğin de zirveye ulaşmasını temenni ederim. Yaraların sarıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendiği bu kutsal zaman diliminin Toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını dilerim. Bayramın sevincini ve mutluluğunu tüm Malatya halkıyla birlikte paylaşmanın heyecanı içindeyim. Malatya Eğitim Vakfı olarak, eğitim ve öğrenimin ışığında daha güçlü bir toplum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim."

Kaynak: BÜLTEN