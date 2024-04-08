MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı

MGTC Başkanı Mehmet Aydın Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda,
“Mutluluğun, paylaşmanın, sevincin ve iyi niyetin bol olduğu Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
dedi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramını kutlayan Aydın, şunları kaydetti:
“Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz ve İslam Âlemi olmak üzere tüm dünyada barış vesilesi olmasını, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini; depremlerin ardından yaşanan bu zor durumların sona ererek memleketimizin de yeni bir bayrama kavuşmasını dilerim.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.