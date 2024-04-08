MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı

MGTC Başkanı Mehmet Aydın Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda,

“Mutluluğun, paylaşmanın, sevincin ve iyi niyetin bol olduğu Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramını kutlayan Aydın, şunları kaydetti:

“Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz ve İslam Âlemi olmak üzere tüm dünyada barış vesilesi olmasını, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini; depremlerin ardından yaşanan bu zor durumların sona ererek memleketimizin de yeni bir bayrama kavuşmasını dilerim.”