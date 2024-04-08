- Gündem

MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

MGTC Başkanı Mehmet Aydın Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda, “Mutluluğun, paylaşmanın, sevincin ve iyi niyetin bol olduğu Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MGTC Başkanı Mehmet Aydın Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda,

“Mutluluğun, paylaşmanın, sevincin ve iyi niyetin bol olduğu Ramazan ayını geride bırakıp Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

dedi.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramını kutlayan Aydın, şunları kaydetti:

“Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz ve İslam Âlemi olmak üzere tüm dünyada barış vesilesi olmasını, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini; depremlerin ardından yaşanan bu zor durumların sona ererek memleketimizin de yeni bir bayrama kavuşmasını dilerim.”
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, MGTC, Mehmet Aydın, Ramazan Bayramı, mesaj, Bayram

08 Nis 2024 - 19:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL