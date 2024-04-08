Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk ağır yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 7 yaşlarındaki bir çocuk bahçede oyun oynarken su kuyusuna düştü. Ağır yaralan çocuk yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulduğu öğrenilirken aile yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Postacı Sokak içerisindeki evlerinin bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan 7 yaşlarındaki erkek çocuk dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaklaşık 20 dakika süren bir çalışma sonrası çocuk kuyudan çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.