8 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“36 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatih Ayna’nın taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Vardi’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsne Gümüş’ün taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Kayaoğlu’nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Refika Karabulut’un taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Yeşilyurt,
89 yaşında vefat eden ve Alişar Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ayşe Durmuş’un taziye adresi: Alişar Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Bereketli Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Nazife Uçak’ın taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Yazıhan,
75 yaşında vefat eden ve İkinciler Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hadice Tonak’ın taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.