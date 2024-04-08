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8 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

8 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? malatya haber mask
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“36 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatih Ayna’nın taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Vardi’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsne Gümüş’ün taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Battalgazi,

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Kayaoğlu’nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Refika Karabulut’un taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Yeşilyurt,

89 yaşında vefat eden ve Alişar Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ayşe Durmuş’un taziye adresi: Alişar Mahallesi, Battalgazi,

90 yaşında vefat eden ve Bereketli Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Nazife Uçak’ın taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Yazıhan,

75 yaşında vefat eden ve İkinciler Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hadice Tonak’ın taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.”

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08 Nis 2024 - 17:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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