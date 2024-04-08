Battalgazi’de ilk meclis toplantısı yapıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında 2024-2029 dönemi ilk meclis toplantısı yapıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında yapıldı. Battalgazi Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu da oy birliği ile kabul edildi.

Yeni dönemin ilk meclis toplantısı olan Nisan ayı olağan toplantısında 17 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken belediye meclis başkan vekillikleri, divan kâtipleri, encümen, Belediyeler Birliği Meclisi, KAYHİB Meclisi, Tarihi Kentler Birliği Meclisi ve komisyon üyeleri belirlendi. Battalgazi Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu da oy birliği ile kabul edildi.

“ORTAK AKLI EGEMEN KILACAĞIZ”

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve yoklamanın ardından başlayan 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısının Malatya ve Battalgazi için hayırlı olmasını temenni eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“Dostun evi gönüllerdir; gönüller yapmaya geliyoruz inşallah. Muhakkak gönüllere dokunacağız. Şehri birlikte yöneteceğiz. Şehrin bütün dinamiklerini sürekli katacağız. Ortak aklı egemen kılacağız. Birlikte güzelleşeceğiz. Şehir birlikte güzel olur. Birlik olacağız, beraber hizmet edeceğiz. Hiçbir etnik kimliği, görüşü dışarda tutmadan bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp sürecimize katıp birlikte şehri kalkındıracağız. Yok olmuş bir şehri imar ve inşa için büyük bir yükün altına gireceğiz. Rabbim yükümüzü hafif etsin. Başarılarımızı daim kılsın. Yolumuzu açık etsin. Her türlü kaza, bela ve iftiradan korusun. Bu meclisin 5 yıl boyunca huzur içinde verimli çalışmasını temenni ediyorum”

dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısını 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Battalgazi Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.

Kaynak: BÜLTEN