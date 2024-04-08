08 Nis 2024 - 16:25 - Gündem

Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi

Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Malatya’da bayram yoğunluğu yaşanırken trafiğin kilitlendiği de görüldü. Sabah saatlerinde de metrelerce uzanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı ve yağmurun yağmasıyla birlikte araçlar yollarda ilerleyemez duruma geldi.