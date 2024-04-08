Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi

Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Malatya’da bayram yoğunluğu yaşanırken trafiğin kilitlendiği de görüldü. Sabah saatlerinde de metrelerce uzanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı ve yağmurun yağmasıyla birlikte araçlar yollarda ilerleyemez duruma geldi.
Ramazan Bayramına saatler kala Malatyalılar bayram alışverişlerini yapmaya, hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Malatya Çevre Yolu’nda ise metrelerce kuyruk oluştuğu göze çarptı. Bugün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı da eklenince araçlar trafikte zor anlar yaşadı.
Bayram yolculukları yapılırken yetkililerden sık sık trafikte kurallara uyulması, hız sınırlarının aşılmaması gerektiğine yönelik uyarılar yapıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.