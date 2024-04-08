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Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi

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Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Malatya’da bayram yoğunluğu yaşanırken trafiğin kilitlendiği de görüldü. Sabah saatlerinde de metrelerce uzanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı ve yağmurun yağmasıyla birlikte araçlar yollarda ilerleyemez duruma geldi.

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Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi haber malatya
Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi haber malatya
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Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Malatya’da bayram yoğunluğu yaşanırken trafiğin kilitlendiği de görüldü. Sabah saatlerinde de metrelerce uzanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı ve yağmurun yağmasıyla birlikte araçlar yollarda ilerleyemez duruma geldi.

Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi

Ramazan Bayramına saatler kala Malatyalılar bayram alışverişlerini yapmaya, hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Malatya Çevre Yolu’nda ise metrelerce kuyruk oluştuğu göze çarptı. Bugün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı da eklenince araçlar trafikte zor anlar yaşadı.

Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi

Bayram yolculukları yapılırken yetkililerden sık sık trafikte kurallara uyulması, hız sınırlarının aşılmaması gerektiğine yönelik uyarılar yapıldı.

Malatya'da sabahki tablo akşam da değişmedi
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08 Nis 2024 - 16:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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