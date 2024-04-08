Kamu ihalelerinde ‘yeşil çimento’ dönemi başlıyor! Yeşil Çimento nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan ‘Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ’ ile yapı malzemelerinin karbon salınımının en düşük düzeylere indirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve ‘yeşil çimento’ kullanımının yaygınlaştırılması teşvik edilecek. Bu karar, Türkiye’nin Uluslararası İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkı sağlayacak. Yeşil çimento kullanımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha atılmış olacak.

YEŞİL ÇİMENTO KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Yeni dönemde kamu ihale sözleşmelerinde, çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan, daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek. Böylelikle yeşil çimento kullanımı yaygınlaştırılacak.

10 YILDA YAKLAŞIK 10 MİLYON TON KARBON EMİSYON AZALTIMI

Yapılan araştırmalara göre, Avrupa’da klinker/çimento oranı 0,75 iken, Türkiye’de bu oran 0,85 seviyelerinde. Bu kapsamda, Türkiye’de kamu ihale sözleşmelerinde, klinker/çimento oranı; 2025 yılından geçerli olmak üzere kademeli olarak 10 puan düşürüldüğünde, 10 yılda yaklaşık 10 milyon ton karbon emisyon azaltımı öngörülüyor.

“DAHA TEMİZ DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri için yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Bu anlamda ekonomimizin de lokomotifi olan inşaat sektöründe yeni bir adım daha atıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan konut, ticari alan, sosyal donatı gibi her türlü inşa faaliyetinde yeşil çimento dönemine geçiş yapıyoruz. Çevre dostu ve enerji verimliliği olan yeşil çimentolar inşaatlar sırasında ortaya çıkan karbon salınımlarını minimuma indirecek. Doğaya tam uyumlu olan yeşil çimentolar ile ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedefimiz kapsamında güçlü ve sürdürülebilir bir adım atmış olacağız. Bakanlık olarak tüm yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek, daha temiz ve daha yeşil bir Türkiye hedefimiz için çalışmalarımızı her alanda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı