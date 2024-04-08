Malatya'da 241 kültür varlığında çalışmalar sürüyor

6 Şubat depremlerinde Malatya’da, 43 kültür varlığının hafif, 67’sinin orta, 131’inin ise ağır hasar aldığını ifade eden Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, “6 Şubat depremleri sonrasında Malatya’daki kültür varlıkları ile ilgili görevlendirilen ekiplerden biri de Harput İç Kale Kazı ekibi idi. Acil olan yapılar konusunda görevlendirildik ve sahada diğer görevli ekipler ile çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

“EKİPLERİMİZ TOPARLAYARAK MÜZEYE TESLİM ETTİ”

Aytaç hasarlı binalar hakkında bazı bilgilendirmelerde de bulunarak, “Yapılan çalışmalarda hafif hasarlı 2, kültürel yapılardan hafif hasarlı 1, mimarlık sivil örneklerden hafif hasarlı 4, idari yapılardan 4, toplam da 43 hafif hasarlı yapı tespit edilmişti. Orta hasarlılar ise 67 ağır hasarlı yapılarda da 131 tane hasarlı yapı görüldü. Bunlar içerisinde 8 hasar alan başka eserlerimiz de var. Sonuç olarak öncelik sırasına göre ağır hasarlı yapılarda kayıp olmaması gereken kültür varlıklarını ekiplerimiz toparlayarak müzeye teslim etti” şeklinde konuştu.

“BAZI YAPILAR UYGULAMA AŞAMASINDA”

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’daki birçok yapının projesinin hazırlandığını kaydeden Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç şu ifadelere yer verdi:

“Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından birçok eserin projesini gerçekleştirerek ihalesini yaptı ve projeler kültür varlıkları koruma kurulunda görüşülüyor. Bazıları tamamlandı ve uygulama aşamasına geldi. Sivil yapılarla ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek proje desteği sağladı. Proje desteği alan yapıların büyük bir kısmı bakanlığa ilgili kurullara teslim edildi. Bir kısmın ise ihaleleri yeni yapıldı ve çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonraki çalışmalar uygulama yönünde olacaktır. Malatya Vilayet Binası hızlı bir şekilde projelendirildi. Şu an zemin kat uygulama aşamasında devam ediyor. Yeni Cami’nin projesi ilgili kurum tarafından kabul edildi ve şu an söküm işlemleri devam ediyor. Acil olanlar önceliğe alındı. Diğer bazı yapıların ise durum tespiti devam ediyor. En önemli eserlerden biri olan Eskimalatya’daki Ulu Cami için de proje çalışmaları devam ediyor. Velhasıl öncelik can güvenliği sonra yıkımlar ve projelere dönüldü. Bunlarla ilgili bütün kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı