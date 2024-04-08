Yeşilyurt Meclisi ilk kez toplandı Meclis kadroları belirlendi

Yeşilyurt Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Burada konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,

“Bizler ilk göreve geldiğimiz zaman ifade ettiğimiz gibi ortak akıl, istişare ve fikir alışverişleri ile ilçemizin hem bugününü hem de yarınlarını ilgilendiren kararlar alacağız. Tüm kararlarımızı meclisimizin kıymetli üyelerinin düşünce ve önerilerinden yola çıkarak alacağız. Belediye meclisi olarak şehrimizin ve ilçemizin menfaatine uygun tüm kararları alırken planlı ve koordineli olacağız”

dedi.

“BUNUN DENEYİMSİZLİĞİ BİRAZ VAR”

“Biliyorsunuz 2012 yılında çıkarılan yasayla Malatya'mız büyükşehir statüsüne kavuştu, ilçemizde merkez ilçe statüsüne dönüştürüldü” diyen Geçit,

“2014 meclisi, 1’inci meclisti, 2019 meclisi, 2’nci meclis, bugün ise 2024 meclisinin ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Tabii ki benim bürokrasi deneyimim var ama belediye bürokrasisi farklı bir bürokrasi. Bunun farkındayım. Bunun deneyimsizliği biraz var ama zamanla bu deneyimi kazanıp hep beraber hızlı bir şekilde yol yürüyeceğiz. Bundan yana emin olun”

şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ VE KRİTİK KARARLAR ALACAĞIZ”

Seçilen bütün siyasi parti üyelerini tebrik eden Geçit,

“31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde demokratik haklarını kullanarak sandığa giden değerli vatandaşlarımızın oyları ile seçilen Yeşilyurt Belediye Başkanı ve meclis üyeleri olarak 2024 ile 2029 yılları arasında yapacağımız toplantıların ilkini bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle seçimlerde meclis üyesi olarak seçilen bütün siyasi partilerimizin değerli üyelerini tebrik ediyorum ve çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Meclisler hiç şüphe yok ki ülkelerin, şehirlerin ve ilçelerin kaderini belirleyecek kararla alırlar. Bugünden geleceğe giden hizmet yolculuğunun ilk adımı meclislerde alınan kararlarladır. Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak şehrimizin ve ilçemizin yeniden imarı, inşası ve ihyası noktasında bu dönemde önemli ve kritik kararlar alacağız. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketlerinde ciddi seviyede etkilenen Yeşilyurt’umuzda deprem yaralarını sarmak ve 2 yıl içerisinde ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için meclisimize büyük görevler düşmektedir. Bizler ilk göreve geldiğimiz zaman ifade ettiğimiz gibi ortak akıl, istişare ve fikir alışverişleri ilçemizin bugününü hem de yarınlarını ilgilendiren kararlar alacağız. Tüm kararlarımızı meclisimizin kıymetli üyelerinin düşünce ve önerilerinden yola çıkarak alacağız. Belediye meclisi olarak şehrimizin ve ilçemizin menfaatine uygun tüm kararları alırken planlı ve koordineli olacağız”

ifadelerine yer verdi.

“HERKESİN DÜŞÜNCESİNE VE TESPİTİNE AÇIK OLACAĞIZ”

Müstesna değerlere sahip Yeşilyurt’a belediye başkanı olmanın haklı gururunu yaşadığını kaydeden Geçit,

“Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesin düşüncesine ve tespitine açık olacağız. Vatandaşlarımızın sesi olan meclis üyelerimizin talepleri ve eleştirileri bizim için çok kıymetlidir ve milletimize hizmet ederken bu taleplerin yolumuzu aydınlatacağını biliyoruz. Meclisimizde siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm meclis üyelerimizi dikkatlice dinleyeceğiz ve notlarımızı alacağız. ‘Ben yaptım oldu’ asla demeyeceğiz. İletişim kanallarımızı sürekli açık ve diri tutacağız. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek her işimizi dikkatli ve özenli yapacağız. Şehrimizin yararına olabilecek her türlü görüş ve önerileri dikkate almaktan mutluluk duyacağımızı da belirtmek istiyorum. Önümüzde 5 yıl gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde çok çalışarak bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak böylesine müstesna değerlere, geçmişe ve tarihe sahip Yeşilyurt’a belediye başkanı olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu görevi layık olduğu şekilde, dürüstçe, sevgiyle, yılmadan, yorulmadan çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Seçim öncesinde yaptığımız çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan destekleri esirgemeyen yüreklerini ve coşkularını ortaya koyan bizlere oy veren ya da vermeyen tüm hemşehrilerimizi canı gönülden kucaklıyorum. Hep beraber, el ele vererek Yeşilyurt'umuzu hak ettiği yere getireceğiz inşallah. 2024 ile 2029 yılları arasında yapacağımız tüm toplantılarda, alacağımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcımız olsun”

söyleminde bulundu.

İlk meclis toplantısında belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre başkan tarafından meclisin en genç 2 üyesi geçici kâtip üye olarak kabul edildi. Oluşturulan geçici Divan Meclis Kâtip Üye seçimini gerçekleştirdikten sonra en genç 2 üye yerlerini seçilmiş kâtip üyelerine bıraktı. Kâtip üye seçimi yapılıncaya kadar meclisin en genç üyesi olan Ahmet Gülmez ve Yusuf Kocaman geçici kâtip üyeliğini yaptı.

Çoğunluğun sağlanması üzerine 2024 yılı nisan toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından mazeret dilekçeleri okundu.

Gündemin birinci maddesi 1’inci ve 2’nci meclis başkanvekilleri seçiminin gizli oyla yapılması ile ilgiliydi yapılan gizli seçimin ardından meclis 1’inci başkan vekilliğine Ramazan Yakıcı, meclis 2’nci başkan vekilliğine ise Esin Tanrıverdi seçildi.

Gündem maddesine ilişkin okuduğu metinde cümle hataları olduğunu belirten Geçit, “Bunu hazırlayan arkadaşlar imla ve yazım kurallarına uymayan bir kâğıt vermişler ama fenne ve usule uygundur sonuçta yapılın işler” dedi.

Gündemin 2’nci maddesi kapsamında gizli oy ile 2 asıl 2 yedek meclis kâtip üyesi seçildi. Bu kapsamda 1’inci asil üyeliğe İbrahim Aydoğan, 2’nci asil üyeliğe Ahmet Gülmez, 1’inci yedek üyeliğe Veysel Karaçay, 2’nci yedek üyeliğe ise Yusuf Kocaman seçildi.

“BİZ BÖYLE UYGUN GÖRDÜK”

Gerçekleştirilen seçimin ardından geçici kâtip üyeleri yerlerini seçilen yeni kâtip üyelerine bıraktı. Gündemin 3’ncü maddesi kapsamında encümen üyeleri gizli oy ile seçildi. Seçim öncesi divana sunulan isimler arasında Hasan Atay, Ramazan Yakıcı, Hakan Tuncal yer alıyordu. Seçim öncesi söz alan CHP Yeşilyurt Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu, meclis encümenine Cumhuriyet Halk Parti grubundan birinin alınması önerisinde bulundu. Öneriye ilişkin bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,

“Biz böyle uygun gördük. Meclisin daha hızlı ve etkin çalışması anlamında, kararların etkin ve hızlı alınması anlamında ama zaman içerisinde birbirimizi tanıdıkça bir sonraki dönemde bu ola bilir. Birbirimizin çalışma huyu ve üretme tarzını gördükten sonra niye olmasın”

şeklinde konuştu.

Gizli oy ile yapılan seçimin ardından Hasan Atay, Ramazan Yakıcı ve Hakan Tuncal encümen üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 4’üncü maddesi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Ramazan Yakıcı, Sabri Akın, İbrahim Aydoğan, Nazım Yıldız ve Onur Tümer Ülgen, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçildi.

Gündemin 5’inci maddesi kapsamında İmar Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Zuhal Özer, Orhan Arslan, Eyüp Kutlubay, Cemal Gürsel Akgün ve Abdurrahman Baydemir, İmar Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 6’ncı maddesi kapsamında Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Erkan Özgür, Ahmet Gülmez, Mustafa Güler, Zuhal Özer ve Erol Erdal, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 7’nci maddesi kapsamında Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Orhan Arslan, Halil Durak, Ali Palancı, Şerafettin Durak ve Erol Erdal, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 8’inci maddesi kapsamında Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Esin Tanrıverdi, Gönül Özfındık, Ali Ercan, Hakan Tuncal ve Esra Nur Filinte, Kadın ve Aile Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 9’uncu maddesi kapsamında Eğitim Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Mulla Hasan Kaplan, Gönül Özfındık, Sabri Akın, Menderes İnci ve Zeki Akdağ, Eğitim Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 10’uncu maddesi kapsamında Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Mustafa Güler, Halil Durak, Halil Mutlu, İsmail Yiğit ve Mahir Karakaya, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 11’inci maddesi kapsamında Hukuk İhtisas Komisyonu üyeleri açık oylama ile seçildi. Yapılan seçimin ardından Eyüp Kutlubay, Osman Akyol, Sabri Akın, Esin Tanrıverdi ve Ramazan Yakıcı, Hukuk İhtisas Komisyonu üyeleri olarak seçildi.

Gündemin 12’nci maddesi kapsamında Malatya Belediyeler Birliğine üye seçimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Zuhal Özer asil üye, Günnur Tabel ise yedek üye olarak görevlendirildi.

Gündemin 13’üncü maddesi kapsamında Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Hasan Atay asil üye, Ecem Akbulut ise yedek üye olarak görevlendirildi.

Gündemin 14’üncü maddesi kapsamında Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğine üye seçimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Orhan Arslan ve Ahmet Gülmez’in asil üye, Güven Korkmaz ve Ali Palancı ise yedek üye olarak görevlendirildi.

Gündemin 15’inci maddesi kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Nazım Yıldız asil üye olarak Halil Mutlu ise yedek üye olarak görevlendirildi.

Gündemin 16’ncı maddesi kapsamında Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ahmet Gülmez asil üye, Günnur Tabel ise yedek üye olarak görevlendirildi.

Gündemin 17’nci maddesi kapsamında Uluslararası Tarım Şehirliği Birliğine üye seçimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Sabri Akın ve Yusuf Kocaman asil üye olarak, Osman Akyol yedek üye olarak görevlendirildi.

Gündemin 18’inci maddesi kapsamında Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı başkanlığında 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

“BÜTÇE TAHMİNİNİN TUTMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Gündem maddesinin görüşülmesinden önce bir konuşma gerçekleştiren CHP Yeşilyurt Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu,

“6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün yaşadığımız en önemli sorun depremden zarar gören vatandaşlarımızın evlerine bir an önce kavuşmasıdır. Depremden en çok zarar gören bölge Yeşilyurt bölgesidir. Kentin her köşesi plansız gelişmeye açılmış, yatay yapılaşma yerine dikey yapılaşmaya yönelmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza kulak vermenizi istiyorum. 27 Şubat 2017 günü şehircilik şubesinde yaptığı konuşmada dikey mimarinin altında yatan gerçek nedir? Az topraktan çok para kazanmak. Aslı budur. Sadece beton, demir yığınlarından oluşan çirkin yapılar sadece kâr, rant, kazanç odaklı bir anlayışla şehir inşası gerçekleştirmekteyiz. İnsanlara huzur değil gerginlik veren bir şehir sorunlu bir şehirdir. Belediyelerin görevi sadece yaşayanların talep ve isteklerini karşılanması değildir. Yapıların gelecek kuşaklarca da kullanılacağının her zaman gözetilmesidir. Yeşilyurt Belediyesi'nin 2023 faaliyetlerine baktığımız zaman bütçe uygulamada 2023 gelir bütçesine baktığımızda alınan bağış ve diğer vergiler dışında bütçe tahmininin tutmadığını görüyoruz. Tahmini bütçe 1 milyar 187 milyon, gerçekleşen bütçe 894 milyon. Bütçeye uygulama sonuçlarında 2023 gider bütçesine baktığımız zaman gider bütçesinin tahmini bütçeye tuttuğunu görüyoruz. Yani 1 milyar 187 milyon gerçekleşen gider bütçesi de 1 milyar 66 milyon”

şeklinde konuştu.

“ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Önceki dönem Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Topsöğüt Konutları ve Bostanbaşı’nın imara açılmasını hususunda sert eleştirilerde bulunan Kuşçu,

“Hukuk İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerine baktığımız zaman belediye lehine sonuçlanan dosya sayısı 664, aleyhte sonuçlanan dosya sayısı 573, görülmekte olan dosya sayısı da bin 41. Bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri Topsöğüt Konutları. Dura Mühendislik tarafından yapılan ve teslim edildikten 6 ay sonra depremde yıkılan konutların Sayın Başkan konutların kesin kabulünün yapılmadığı ve eksikliklerin olduğu, yüklenicinin Kocaelili olduğunu, konutların estetik ve cephelerin güzel görünmesi için süs amaçlı gevşek malzemeden yapıldığını ondan dolayı ağır hasar aldığını bunların doğal ve normal olduğunu, büyütülecek bir durum olmadığını açıklıyor. Sayın Başkanın yaptığı bu açıklamalara katılmamız mümkün değildir. İkinci Bostanbaşı imarı. Yüksek kat iznini kendisinden önce verildiğini ve hatalı olduğunu, belediye meclisi kararı ile sınırlandırılabileceğini ama yapamadıklarını, böyle bir depremin olabileceğinin kimsenin aklının ucuna gelmediğini açıklıyor. Oysa Sayın Başkan 15 yıldan beri Yeşilyurt Belediyesinde sırasıyla 5 yıl meclis üyesi, 4 yıl imardan sorumlu başkan yardımcılığı, 6 yıl belediye başkanlığını yapmıştır. Toplamda 15 yıl Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan Sayın Başkanın açıklamalarını asla kabul etmiyoruz”

ifadelerini kullandı.

Gündemin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35 ve 36’ncı maddelerinin komisyon raporları doğrultusunda ertelenmeleri kararlaştırıldı.

Gündemin 37’nci maddesindeki telif 5393 sayılı belediye kanunun 24’üncü maddesi gereğince Mayıs ayı meclis toplantısında görüşülmesi için çalışmaları tamamlayarak Başkanlık makamına tevdi edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının 1 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.