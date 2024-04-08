Bu habere dikkat Dünyadaki hastalıkların birçoğu suyla ilgili!

Yaşam kaynağımız olan su, doğru yönetilmediğinde hayati risk oluşturabiliyor. Birleşmiş Milletler’e göre dünya nüfusun yaklaşık yüzde 25’ini temsil eden 2 milyar insan güvenilir olmayan içme suyu kullanıyor. Peki içme suyunu güvenle muhafaza etmek için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar…

TÜM ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA 2’NCİ

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yeryüzündeki tüm hastalıkların yarısına yakını suyla ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Su ile bulaşan enfeksiyöz ishaller dünyadaki tüm ölüm nedenleri arasında 2’nci sırada yer alıyor

“Yaşamın devamı açısından suyu, güvenli bir şekilde yönetmek kritik önem taşıyor” diyen su deposu üretici firma Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yağız, yaşam alanlarında suyun güvenli kullanılması noktasında; belediyelere, ev sahiplerine, site yönetimlerine ve işletmelere önemli roller düştüğünün altını çizerek, yapılması gerekenleri paylaştı.

“SUYUN KİMYASAL YAPISI BOZULUYOR”

Suyun depolanmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Yağız,

“Suyun kaynağını yaşam alanlarına ulaşıncaya kadar doğru yönetmek gerekiyor. Bu noktada suyu muhafaza eden belediyelere önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü su, yaşam alanlarına ulaşmadan önce belediyeler tarafından tedarik edilip, depolanıyor. Belediyelerin depolama tesislerinin suyu güvenle muhafaza edecek sistemlere sahip olması gerekiyor. Yalnızca belediyelerin depolama tesislerinin değil; evlerimizin, işyerlerimizin, okulların, hastanelerin ve daha birçok yaşam alanının su depolama sistemlerinin de doğru seçilmesi gerekiyor. Bu noktada da; ev sahiplerine, site yönetimlerine ve işletmelere önemli roller düşüyor. Ancak ülke olarak bu konuda yeterince bilinçli değiliz. Çünkü suyumuzun yüzde 80’ini betonarme su depolarında muhafaza ediyoruz. Zamanla oksitlenme ve korozyon oluşan depolarda suyun kimyasal yapısı bozuluyor. Bu nedenle su, yaşam alanlarına ulaşmadan kirleniyor”

ifadelerine yer verdi.

“SUYUN KALİTESİNİ KORUYOR”

GRP Teknolojisinden bahseden ve su içerisindeki oluşumları engellediğini bildiren Yağız,

“Suyu güvenli bir şekilde muhafaza etmek için su depolama sistemlerinin yüksek mukavemete sahip olması, ulusal ve uluslararası standartları karşılaması gerekiyor. Bu kriterleri ise yalnızca GRP Modüler Su Deposu teknolojisi karşılıyor. GRP modüler su depoları, suyu kalitesini bozmadan güvenli bir şekilde muhafaza ediyor. Yüksek mühendislik malzemesi olarak tanımlanan ve SMC olarak adlandırılan cam elyaf takviyeli kompozit malzeme ile üretilen GRP su depoları, geleneksel sistemlerden farklı olarak aşırı sıcak ve aşırı soğuk dış ortam şartlarından etkilenmiyor. GRP panellerin pürüzsüz yüzey yapısı ve cam elyaf içeriği nedeniyle UV ışınlarının geçirgenliği sıfıra yakın olduğu için su içerisinde; yosun, mantar ve bakteri oluşumunu önlüyor”

diyerek açıkladı.

“UYGULAMADA DA BÜYÜK KOLAYLIK SUNUYOR”

Su depolarının arasında farklılıklar olduğunu, sağlık açısından su depolarının yapısının önemli olduğunun altını çizen Yağız,

“Ancak ülkemizde ve dünya genelinde üretilen her GRP Su Deposu, aynı kalite ve standartlarda üretilmiyor. Marka tercihi yapılırken dünyada içme suyu kalitesinin ölçüm ve kontrol standartlarını belirleyen WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgesi önemli bir satın alma kriteri olarak kabul ediliyor. Yalnız, ürünün WRAS tarafından hangi derecelendirme sınıfı ile belgelendirildiğine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye’de ki GRP depolarda depolanan su, 23 0C’ye kadar sağlıklı kalabiliyor; ancak biz üretimde yakaladığımız yüksek standartlar ile yurt içinde bu oranı 27 0C daha arttırarak 50 0C’ye çıkarmayı başardık ve GRP depolarda bu değeri yakalayan tek firmayız. Modüler paneller halinde üretilen GRP su depoları, mevcut bir betonarme su deposunun yerine rahatlıkla kurulabiliyor. Bu nedenle yaşam alanlarının suyunu güvenle depolamak isteyenlere, uygulamada da büyük kolaylık sunuyor”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN