Sami Er’den Ramazan Bayramı mesajı

Bayramların birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini belirten Er mesajında, “Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içerisinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“GÖNLÜMÜZÜ TÜM KARDEŞLERİMİZE AÇMALIYIZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er kutlama mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı dini bayramlar, özlemleri gideren, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygusunu güçlendiren müstesna günlerdir. Her zamankinden çok daha fazla yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımızın olan bu günlerde milletçe saflarımızı daha da sıklaştırmalı, Ramazan’ın özünde yer alan manevi duygularla gönlümüzü tüm kardeşlerimize açmalıyız.

Ramazan Bayramının milletimiz, İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN