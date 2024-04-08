08 Nis 2024 - 14:57 - Gündem

İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından İzmir’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…