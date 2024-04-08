İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GDZ ELEKTRİK) İzmir’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre İzmir’de:
“Yarın 01.00-01.15 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Kültür, İsmet Kaptan, Mimar Sinan bölgelerine,
Yarın 01.15-01.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Kültür, Alsancak, Mimar Sinan bölgelerine,
Yarın 00.00-00.15 saatleri arasında Güzelbahçe ilçesine bağlı Maltepe, Yalı bölgelerine,
Yarın 00.15-00.30 saatleri arasında Güzelbahçe ilçesine bağlı Yalı bölgesine,
10 Nisan Çarşamba günü 01.15-01.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan, Kültür, Mimar Sinan bölgelerine,
10 Nisan Çarşamba günü 01.00-01.15 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Kültür, Alsancak, Mimar Sinan bölgelerine,
11 Nisan Perşembe günü 09.15-16.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Umurbey, Halkapınar bölgelerine,
11 Nisan Perşembe günü 09.15-16.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Umurbey bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.