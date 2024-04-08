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İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından İzmir’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İzmir’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek mask
İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek
İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek
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Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (GDZ ELEKTRİK) İzmir’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek

Bu açıklamaya göre İzmir’de:

“Yarın 01.00-01.15 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Kültür, İsmet Kaptan, Mimar Sinan bölgelerine,
Yarın 01.15-01.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Kültür, Alsancak, Mimar Sinan bölgelerine,
Yarın 00.00-00.15 saatleri arasında Güzelbahçe ilçesine bağlı Maltepe, Yalı bölgelerine,
İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek
Yarın 00.15-00.30 saatleri arasında Güzelbahçe ilçesine bağlı Yalı bölgesine,
10 Nisan Çarşamba günü 01.15-01.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan, Kültür, Mimar Sinan bölgelerine,
İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek
10 Nisan Çarşamba günü 01.00-01.15 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Kültür, Alsancak, Mimar Sinan bölgelerine,
11 Nisan Perşembe günü 09.15-16.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Umurbey, Halkapınar bölgelerine,
İzmir’de Konak ve Güzelbahçe etkilenecek
11 Nisan Perşembe günü 09.15-16.30 saatleri arasında Konak ilçesine bağlı Umurbey bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
 
 
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08 Nis 2024 - 14:57 İzmir- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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