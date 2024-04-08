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Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi

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Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Yetkililer trafikte seyreden araçlar için sık sık uyarılarda bulunsa da Ramazan Bayramı öncesinde bazı kazaların meydana geldiği görüldü. Malatya şehir merkezinde ise bayram yoğunluğu arttı, trafikte bitmek bilmeyen kuyruklar oluştu.

Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi malatya haber mask
Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi malatya haber
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Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Yetkililer trafikte seyreden araçlar için sık sık uyarılarda bulunsa da Ramazan Bayramı öncesinde bazı kazaların meydana geldiği görüldü. Malatya şehir merkezinde ise bayram yoğunluğu arttı, trafikte bitmek bilmeyen kuyruklar oluştu.

Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi

Malatya Çevre Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu ve zaman zaman trafiğin kilitlendiği görüldü. Ramazan bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerleyemezken bitmek bilmeyen uzun kuyrukların vatandaşa zor anlar yaşattığı göze çarptı. Şehrin birçok noktasında trafiğin kilitlendiği, bazı araçların da kaldırıma park ederek trafiği aksattıkları bildirildi.

Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi
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08 Nis 2024 - 13:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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