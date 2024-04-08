08 Nis 2024 - 13:58 - Gündem

Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi

Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Yetkililer trafikte seyreden araçlar için sık sık uyarılarda bulunsa da Ramazan Bayramı öncesinde bazı kazaların meydana geldiği görüldü. Malatya şehir merkezinde ise bayram yoğunluğu arttı, trafikte bitmek bilmeyen kuyruklar oluştu.