Burası İstanbul değil Malatya Bayram öncesinde Malatya trafiği kilitlendi

Ramazan Bayramı öncesinde bayram hazırlıkları devam ederken birçok kişi için de yolculuklar başladı. Yetkililer trafikte seyreden araçlar için sık sık uyarılarda bulunsa da Ramazan Bayramı öncesinde bazı kazaların meydana geldiği görüldü. Malatya şehir merkezinde ise bayram yoğunluğu arttı, trafikte bitmek bilmeyen kuyruklar oluştu.
Malatya Çevre Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu ve zaman zaman trafiğin kilitlendiği görüldü. Ramazan bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerleyemezken bitmek bilmeyen uzun kuyrukların vatandaşa zor anlar yaşattığı göze çarptı. Şehrin birçok noktasında trafiğin kilitlendiği, bazı araçların da kaldırıma park ederek trafiği aksattıkları bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.