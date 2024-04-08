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Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat: Sağlıklı geçiş ipuçları

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Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, 30 gün boyunca değişen metabolizma ve beslenme alışkanlıklarının normal düzene dönmesi önem arz ediyor. Ramazan boyunca alışılan kısa süreli beslenme ve uzun süreli açlık düzeninden normale dönüş, sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeli. Diyetisyen ve Öğretim Görevlisi Aslıhan Elmas, sağlıklı bir şekilde beslenme düzenine geçiş için önemli ipuçlarını paylaşıyor.

Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat Sağlıklı geçiş ipuçları haber malatya mask
Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat Sağlıklı geçiş ipuçları haber malatya
Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat Sağlıklı geçiş ipuçları haber malatya
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Ramazan boyunca alışılan iki öğün beslenme düzeninden normal beslenmeye dönmenin zorlayıcı olabileceğini belirten Diyetisyen Aslıhan Elmas, kademeli bir geçişin altın kural olduğunu vurguladı. Acele edilmemeli ve öğünlerin düzenli olarak artırılması gerektiğini belirten Elmas, öğün sayısı kadar içeriğin de geçiş sürecini doğru yönetmek için önemli olduğunu ifade etti.

Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat: Sağlıklı geçiş ipuçları

Ramazan ayında susuzluğa alışan vücudun yeniden hidrasyonu ve elektrolit dengesinin sağlanması için su ve sıvı alımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiliyor. Günlük 2-2,5 litre suyun tüketilmesinin sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olduğu sık sık dile getiriliyor.

EGZERSİZİ AŞAMALI OLARAK RUTİNE EKLEMEYİ ÖNERİYOR

Ramazan boyunca azalan aktivite düzeyiyle birlikte metabolizma hızının yavaşlayabileceğini söyleyen Aslıhan Elmas, normal hıza dönüş için egzersizi aşamalı olarak rutine eklemeyi öneriyor. Egzersizin enerji seviyelerini yükselterek kişiyi daha enerjik hissettireceğini ve vücut kompozisyonunu olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat: Sağlıklı geçiş ipuçları

YETERLİ SU İÇMEK

Bayram tatili boyunca sağlıklı beslenmenin sürdürülebilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri de paylaşıyor. Dengeli ve ölçülü bir şekilde beslenmek, yeterli su içmek ve aktif kalmak önemlidir. Yağda kızartma yerine fırında veya buharda pişmiş yiyeceklerin tercih edilmesi, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi öneriliyor.

Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat: Sağlıklı geçiş ipuçları

PORSİYON KONTROLÜ

Aşırı yeme eğilimine karşı önlemlerin alınması da gerektiğini belirten Elmas, düzenli öğünler, porsiyon kontrolü ve vücudun sinyallerine kulak verilmesi gerektiğini vurguluyor. Dengeli ve çeşitli besinlerin tüketilmesi, öğünlerde protein, karbonhidrat ve yağın dengelenmesi önemlidir.

Ramazan sonrasında beslenmeye dikkat: Sağlıklı geçiş ipuçları

TAZE VEYA KURU MEYVELER

Sağlıklı atıştırmalıkların tercih edilmesi ve doğal şeker içeren besinlerin kullanılması da önemlidir. Tatlı ihtiyacının taze veya kuru meyvelerle karşılanması, tam tahıllı besinlerin tüketilmesi öneriliyor.

Diyetisyen Aslıhan Elmas, bayram tatilinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmenin zor olabileceğini ancak dikkatli tercihlerle bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğini vurguladı.

Kaynak: BÜLTEN

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08 Nis 2024 - 13:52 - Sağlık

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