08 Nis 2024 - 13:43- Gündem G:

Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri

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Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürdü. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşti ve son iftar ise yarın, 9 Nisan 2024 Salı günü yapılacak. Peki, Malatya’da Doğu Anadolu Bölgesinde bayram namazı hangi saatlerde kılınacak?

Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri mask
Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri
Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri malatya haber 
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Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürdü. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşti ve son iftar ise yarın, 9 Nisan 2024 Salı günü yapılacak. Peki, Malatya’da Doğu Anadolu Bölgesinde bayram namazı hangi saatlerde kılınacak?

Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre Doğu Anadolu’daki şehirlerde 10.04.2024 Çarşamba günü kılınacak olan bayram namazı saatleri: 

Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri

Malatya 06.28,

Elâzığ 06.24,

Erzincan 06.23,

Erzurum 06.15,

Tunceli 06.23,

Kars 06.08,

Iğdır 05.12,

Ardahan 05.31,

Van 05.34,

Bingöl 05.45,

Hakkâri 05.33,

Bitlis 05.39,

Ağrı 05.34,

Muş  05.41”

Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri

Kaynak: Haber Merkezi
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08 Nis 2024 - 13:43 Malatya- Gündem

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