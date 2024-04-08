08 Nis 2024 - 13:43- Gündem

Malatya’da ve Doğu Anadolu’da bayram namazı saatleri

Bu yıl Ramazan ayında oruç 30 gün sürdü. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşti ve son iftar ise yarın, 9 Nisan 2024 Salı günü yapılacak. Peki, Malatya’da Doğu Anadolu Bölgesinde bayram namazı hangi saatlerde kılınacak?