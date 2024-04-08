Bayram için küçük bir ikramlık: Malatya kurabiyesi

Türk patent ve marka kurumu tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde coğrafi konum işareti alan Malatyalıların kurabiyelerinden olan bu atıştırmalık bayramlarda da ikramlık olarak sunulabiliyor. Sevilen atıştırmalıklardan olan un kurabiyesi Malatya’ya özgü yapılışıyla da dikkat çekiyor. Peki bir un kurabiyesi olan Malatya kurabiyesi nasıl yapılır?

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birçok Malatyalının vazgeçemediği tatlardan olan un kurabiyesi tezgâhlardaki yerini alırken bayramda da ikramlık olarak sunulabilir. Hem az malzeme gerektiren hem de yapılışı kolay olan kurabiyenin hazırlanışı ise şu şekilde:

MALZEMELER

“Yarım kilogram krema yağı,

Yarım kilogram pudra şekeri,

Yarım kilo buğday ve tam buğday Unu,

Kayısı çekirdeği”

HAZIRLANIŞI

Ortalama yarım kilogram krema yağı eritilip karıştırılır. Eritilen krema yağı içerisine yarım kilo pudra şekeri eklenerek karıştırılır. Karışıma toplamda yarım kilo olmak üzere tam buğday unu ve buğday unu eklenir. Un eklenen harç hamur yoğurur gibi karıştırılır. Karışan malzeme sert bir hamur kıvamı aldıktan sonra yuvarlanarak yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizilir. Tepsiye dizilen kurabiyelerin üstüne süs olarak orta kısmına kayısı çekirdeği dizilir. Tepsi daha önceden hazırlanmış olan fırına koyulur. Fırın daha önce ısıtılmadan tepsiler fırına dizilir. Fırın 175 dereceye ayarlanır ve kurabiyeler 20 dakika pişirilir. Pişen kurabiyeler soğuyana kadar üst üste bırakılmadan bekletilir ve servise hazır hale gelir.

Kaynak: HABER MERKEZİ