Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan iki rekât sünnet bir namazdır. İşte bayram namazının nasıl kılınacağına dair adımlar:

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Bayram namazı 2 rekâtlı bir namazdır. Önce ‘niyet etim Ramazan bayram namazını kılmaya’ diyerek niyet edilir. Sonra ‘Allahu ekber’ diyerek tekbir alınır. Eller bağlanır ve Sübhâneke duası okunur. Sonra tekbir alınır, ‘Allahu’ denilir ve eller yana salınır. İkinci tekbir alınıp eller yana salınır. Üçüncü tekbir alınır ve eller bağlanır ve besmele çekilir. Sonra Fatiha Suresi ve bir zamm-ı sûre sure okunur. ‘Allahu ekber’ denilir ve rükûya varılır. 3 kez ‘subhane rabbiyel’ azim denir. Sonra secdeye varılır ve her iki secde de 3 kez ‘subhane rabbiyel ala’ denir ve birinci rekât bitmiş olur. İkinci rekâta kalkıldığında eller bağlanır besmele çekilir, Fatiha Suresi ve bir zamm-ı sûre sure okunur. Sonra tekbir alınır eller yana salınır. Bir tekbir daha alınır eller yine yana salınır. Üçüncü tekbiri aldıktan sonra dördüncü tekbirden sonra rükûya varılır. İlk rekâtta olduğu gibi 3 defa ‘subhane rabbiyel azim’ denir. Sonra secde de aynı şekilde ‘subhane rabbiyel ala’ denir. Her secdede 3 defa söylenir ve son oturuşta Tahiyyat, Salli Barik, Rabbena duaları okunur. Dualar okunduktan sonra önce sağa sonra sola selam verilerek bayram namazı tamamlanır.

BAYRAM NAMAZINDA OKUNACAK SURELER

Sübhâneke Suresi:

“Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk”

Fatiha Suresi:

“Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

Fil Suresi:

“E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fil. E lem yec'al keydehüm fı tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termıhim bi hıcaratin min siccıl. Fecealehüm keasfin me'kul” (Zamm-ı sûre)

Tahiyyat Suresi:

“Ettehiyyâtu lillâhi ve's-salevâtu ve't-tayyibâtu esselâmu 'aleyke eyyuhe'n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu 'aleynâ ve 'alâ 'ıbâdillâhi's-salihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühû ve Resûlühû”

Allahümme Barik Suresi:

“Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd”

Rabbenâ âtinâ Suresi:

“Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb”

Kaynak: Haber Merkezi