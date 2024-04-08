Konya dikkat! Cihanbeyli Kadınhanı Karapınar etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

MEDAŞ Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Cihanbeyli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi bölgesine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Cihanbeyli ilçesine bağlı İnsuyu Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 19.30-20.30 saatleri arasında Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mescit Mahallesi, Saçıkara Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Karapınar ilçesine bağlı Fevzi Paşa Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.