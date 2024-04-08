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Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek mask
Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek
Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Osmanlı bölgelerine,

Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek

Yarın 12.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek

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08 Nis 2024 - 13:30 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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