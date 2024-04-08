Şanlıurfa’da Eyyübiye ve Suruç etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Osmanlı bölgelerine,
Yarın 12.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.